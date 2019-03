Delta Pictures, la media company di Nicola Burgay, entra nella classifica Comscore direttamente al 30° posto

Delta Pictures Editore entra direttamente al trentesimo posto della classifica Comscore, che certifica le principali realtà dell'editoria digitale italiana. Un importante traguardo per la digital media company con sede a Biella, che fa seguito agli importanti risultati raggiunti nell'anno 2018.

Grazie al suo network editoriale di siti e a un costante lavoro sul fronte editoriale, marketing e di ricerca e sviluppo, l'editore entra direttamente al trentesimo posto della classifica, posizionandosi fra i principali gruppi editoriali italiani.

«Un importante successo, che ripaga il duro lavoro fatto dalla nostra squadra in questi anni» - commenta Nicola Burgay, Amministratore Unico di Delta Pictures - «e che per Delta Pictures rappresenta un nuovo punto di partenza. Per il 2019 abbiamo obiettivi ancora più importanti, e stiamo già iniziando a raccogliere i primi risultati».

La classifica di Comscore di Gennaio 2019 (© Primaonline.it)

Con l'apertura di nuovi canali verticali e di properties in lingua straniera, il gruppo Delta Pictures mantiene alta l'asticella degli obiettivi. Anche dal punto di vista strategico, con iniziative come il concorso leggi e vinci appena lanciato e che testimonia la volontà dell'azienda di continuare a innovare.