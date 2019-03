Marchio di qualità del turismo: premiate 56 strutture biellesi

BIELLA - Si è svolta in Camera di Commercio la premiazione delle 56 strutture ricettive, ristorative, agrituristiche e rifugi del territorio biellese , di cui 13 nuove prime assegnazioni, insignite del marchio di qualità del turismo «Ospitalità Italiana» per l’anno 2018/2019.

56 strutture ricettive

Complessivamente sono 11 hotel, 4 Bed & Breakfast, 28 ristoranti, 8 agriturismi e 5 rifugi. Con la loro adesione al bando pubblicato dalla Camera di Commercio, le strutture hanno scelto di adeguarsi volontariamente ad un preciso disciplinare (con relativo punteggio), condiviso a livello nazionale, che nasce dal confronto e dal dialogo di esperti di settore, rappresentanti pubblici, referenti territoriali e associazioni di consumatori.

I criteri di valutazione

La valutazione del rispetto di specifici criteri di qualità è rimesso ad un gruppo di esperti, facenti parte di un organismo terzo e indipendente, che valutano gli aspetti ritenuti più rilevanti per la soddisfazione degli ospiti: facilità di accesso, parcheggio, professionalità e ospitalità del personale, pulizia e funzionalità delle camere, genuinità dei prodotti, trasparenza dei menù, sostenibilità ambientale.

Alessandro Ciccioni

«Il marchio di qualità «Ospitalità Italiana» viene ormai rilasciato da diversi anni da Isnart – commenta il Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Alessandro Ciccioni – e questa sua longevità, insieme agli aspetti che certifica e garantisce nelle strutture ricettive e ristorative, ha ormai costruito un'immagine distintiva apprezzata da clienti e turisti, che vi si affidano con fiducia. Per le attività che lo ottengono è quindi uno strumento di qualificazione e promozione non soltanto simbolico ma anche dagli effetti pratici, visto che il portale www.10q.it è un veicolo di conoscenza sia per i ristoranti italiani nel mondo che si sono certificati, ma anche per le strutture italiane che desiderano distinguersi tra le offerte del panorama di settore».

Alleato della qualità

Il marchio, gratuito e rinnovabile, rappresenta qualcosa di più di un semplice logo di riconoscimento, consentendo alle strutture ricettive di poter godere di un vero e proprio alleato della qualità, che offre formazione ed elabora strategie di miglioramento ad hoc. Il sito www.10q.it, adattato per la consultazione su ogni dispositivo digitale, ospita tutte le strutture certificate con il marchio Ospitalità Italiana.