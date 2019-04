Massimiliano Sechi : «Sii te stesso. La tua felicità dipende da te»

Torna a Biella Massimiliano Sechi con «SII TE STESSO», un workshop che ha lo scopo di aiutare le persone a vedere una nuova versione di sé, per imparare a sentire e capire ciò che ci rende davvero felici, e a percepire come la felicità si nasconda dietro la nostra unicità. La maggior parte delle persone passa gran parte della vita inconsapevole del proprio reale valore. Ciò accade perché siamo molto condizionati dall’ambiente in cui cresciamo, perché non riusciamo a prenderci il tempo e gli strumenti che ci consentano di porci le giuste domande o perchè ci sentiamo bloccati dalle nostre paure. Non esistono scuse o alibi, quello che serve è già dentro di noi e nella nostra testa. La vita è un dono meraviglioso e nonostante le difficoltà della vita a volte insormontabili la nostra felicità dipende esclusivamente da noi.

La storia di Massimilano Sechi.

La storia di Massimiliano è un esempio di tutto questo. 32enne nato focomelico, senza braccia e gambe, dopo un lungo periodo di depressione decide di dare una svolta alla sua vita e di fare della sua disibilità la sua forza. Oggi Massimilano è Campione del mondo degli ESports e di MindMapping, Life e Business Coach e Fondatore del movimento #NOEXCUSES, una vera e propria filosofia di vita che Massimiliano ha deciso di condividere con le altre persone. Nel dicembre 2018 è stato insignito dell’Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana (Omri) dal Capo dello Stato Sergio Mattarella «per il suo encomiabile esempio di reazione alle avversità, spirito costruttivo e impegno sociale».

Il workshop a Biella.

Domenica 14 aprile presso il Santo Stefano SPA Relais in Via Giuseppe Garibaldi a Sandigliano, Massimiliano torna a farci riflettere sulle scuse che ci tengono lontani dalla nostra realizzazione, sul funzionamento della nostra mente e fornirà strumenti pratici per permetterci di vivere al meglio nel rispetto dei propri valori e delle proprie passioni.