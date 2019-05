«Digital Campus», a Sellalab la formazione digitale dei ragazzi (dal 10 giugno al 19 luglio)

BIELLA - Utilizzare i mattoncini Lego per costruire e programmare un proprio robot, imparare a programmare con il linguaggio degli sviluppatori professionisti, disegnare e stampare in 3D l’oggetto preferito, o ancora, imparare le tecniche della composizione fotografica per raccontare storie. Sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati durante il campus di Sellalab, la piattaforma di innovazione del Gruppo Sella, organizzato in collaborazione con FabLab Biella.

Il «Digital Campus» si svolgerà a Biella nei locali di Sellalab, in via Corradino Sella 10, dal 10 giugno al 19 luglio. Dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 13 anni, il suo obiettivo è quello di stimolare i giovani e farli appassionare all’informatica, alle scienze e alla tecnologia, fornendo loro competenze diverse, il tutto con un approccio divertente studiato per stimolare la creatività dei partecipanti e ricco di casi ed esperimenti concreti.

Lego Mindstorms Education

Durante la settimana i ragazzi impareranno le basi del sistema Lego Mindstorms Education. La famosa azienda di mattoncini, infatti, ha messo a punto alcune innovative soluzioni educative che permettono ai ragazzi di imparare a costruire il loro robot e al tempo stesso di imparare grazie all’applicazione di competenze disciplinari scientifiche, tecnologiche e matematiche. Questo metodo di lavoro è stato studiato per aiutare gli studenti a sviluppare il pensiero creativo, il problem-solving, il lavoro di squadra e le abilità comunicative necessarie al successo, sia in ambito scolastico che nel mondo reale.

I ragazzi, in base alle settimane, approfondiranno anche le tecniche di coding che permetteranno loro di creare programmi per far muovere un robot o controllare un drone; a utilizzare le macchine a taglio laser per l’incisione su plexiglass, la creazione di adesivi o il taglio del legno; a disegnare oggetti in 3D e trasformarli concretamente tramite la stampante 3D, o ancora, imparare a raccontare storie attraverso la fotografia e i video con le moderne tecniche di postproduzione per migliorare o dare un tocco di creatività alle foto.

Ogni settimana un progetto realizzato dai ragazzi

Ogni settimana il gruppo di ragazzi realizzerà un progetto con le competenze imparate volto a valorizzare il metodo, la creatività e la progettazione imparate con gli educatori.

Il «Digital Campus» si svolge dal lunedì al venerdì dalle 8 del mattino fino alle 16,30 e prevede anche il pranzo. Per informazioni e iscrizioni è possibile visitare la sezione dedicata al Campus sul sito www.sellalab.com oppure inviare una mail a info@sellalab.com.