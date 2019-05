Ludovico Bizzocchi: «Con Skouty vogliamo fornire un contributo attivo e concreto al cambiamento sociale»

Skouty è la nuova WebApp per scoprire, trovare e prenotare in modo semplice e veloce gli sport e le attività outdoor preferite con professionisti certificati. Skouty nasce per mettere in contatto persone che vogliono praticare sport outdoor e professionisti che le accompagnano, in totale sicurezza, in diverse località italiane. La scelta delle discipline sportive è vasta: mountain bike, alpinismo, rafting, parapendio, trekking, yoga, wakeboard, bungee jumping, sono solo alcune delle tante attività disponibili.

Il business model viene dall’intuizione del 28enne pollonese Ludovico Bizzocchi, CEO & Founder di BL.outdoor S.r.l., innovativa start up che con questo progetto è riuscita ad aggiudicarsi un bando di 25 mila euro per i creatori d'impresa, oltre ad aver partecipato e vinto anche il bando per la creazione di una rete territoriale nel settore del turismo sostenibile, entrambi messi a disposizione dal Gal Montagne Biellesi.

Skouty nasce da un'esperienza personale

Ludovico, maestro istruttore di mountain bike della Federazione Ciclistica Italiana, grande appassionato di sport e amante delle attività all’aria aperta spiega: «Skouty nasce da un’esperienza personale: mi sono spesso trovato disorientato e bloccato mentre cercavo di organizzare e prenotare attività in giro per l’Italia. Qualcosa online c’era, ma niente che mi aiutasse concretamente e in tempi rapidi: siti web incompleti o obsoleti, mail o numeri di telefono dove non rispondeva mai nessuno. E non parlo solo di zone con poco turismo, ma anche di territori con flussi di appassionati molto alti. Ecco perché ho deciso di progettare Skouty, una piattaforma di semplice utilizzo e molto pratica per scoprire come fare outdoor in territori specifici e in totale sicurezza, senza perdere tempo al telefono o sui motori di ricerca.»

«Con Skouty – continua Bizzocchi – vogliamo fornire un contributo attivo e concreto al cambiamento sociale: valorizzare il territorio, promuovere l’attività fisica migliorando la salute delle persone, salvaguardare l’ambiente, creare nuove opportunità di lavoro. Skouty promuove attività sportive e outdoor anche per persone con disabilità motorie, intellettive, sensoriali, grazie a professionisti qualificati e certificati che li accompagnano in sicurezza nelle varie discipline.»

Skouty controlla e certifica tutti i professionisti presenti all’interno dell’offerta e nel momento in cui si sceglie una specifica località, Skouty propone le migliori attività da praticare con gli istruttori disponibili in quella zona. Ogni esperienza presente sul portale fornisce una descrizione dettagliata: oltre alla tipologia di esperienza viene indicato il grado di difficoltà, per chi è pensata, il materiale necessario per partecipare, le date in cui si può praticare, il costo, ecc.

COME FUNZIONA

Crei il tuo profilo e ti registri

Inserisci i tuoi dati e le tue preferenze e ti registri gratuitamente. Riceverai una mail di conferma con i tuoi dati e gli accessi per il login (username e password con i quali hai scelto di registrarti). Scopri, trovi, scegli

Una volta che sei registrato, puoi scoprire, scegliere e acquistare l’attività sportiva che più ti piace. Ogni attività ha una descrizione dettagliata, che spiega quante persone possono partecipare, in che periodo è attiva, quanto costa, chi è il professionista, ecc. Acquisti in pochi clic

Il processo di prenotazione e acquisto è molto semplice: dopo aver scelto la tua esperienza e la data in cui vuoi praticarla, vieni reindirizzato al metodo di pagamento: puoi scegliere se pagare con Paypal o con carta di credito oppure usufruire di una Gift Card che hai ricevuto in regalo. Vivi la tua avventura

Dopo aver prenotato e acquistato ti arriverà una mail di conferma con i dettagli dell’attività. E rimarrai aggiornato man mano che il giorno si avvicina. Potrai sempre controllare tutto dal tuo profilo personale e contattare il professionista dell’attività che hai selezionato. Racconti la tua esperienza

Dopo aver sperimentato l’attività prescelta, potrai raccontare com’è andata lasciando la tua recensione al professionista.

All’utente finale non costa nulla iscriversi: nel momento in cui prenota l’attività prescelta direttamente dal portale non viene richiesta nessuna maggiorazione e le tariffe indicate sono quelle ufficiali proposte dai professionisti.

Al momento il servizio è disponibile in Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, prossimamente l’offerta si amplierà anche in altre regioni d’Italia per soddisfare qualsiasi tipo di richiesta, in qualunque area geografica.