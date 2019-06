Vitale Barberis Canonico e Yasuto Camoshita presentano Between a Milano Moda Uomo

Il lanificio Vitale Barberis Canonico, tra i più antichi al mondo con oltre 350 anni di storia e giunto alla tredicesima generazione familiare, e Yasuto Kamoshita, designer giapponese di Camoshita United Arrows presentano Between, capsule in edizione limitata di 12 pezzi composti da giacche, cappotti e pantaloni con 4 tessuti unici del Lanificio disegnati in esclusiva dal designer. La collezione sarà mostrata in anteprima durante Milano Moda Uomo, domenica 16 giugno presso lo spazio di Vitale Barberis Canonico in via Solferino 23 e sarà in vendita in autunno su Mr Porter e da United Arrows.

La linea nasce dal concetto di «Between», perchè Yasuto Kamoshita è partito dal voler collegare la «MODA» con «CLASSICO». Sempre più visibile come i brand più contemporanei si ispirino all’abbigliamento classico sartoriale e vice versa. Alcuni dei brand italiani sono diventati più conservatori e alcuni più vistosi. Il designer giapponese si è impegnato a creare una linea non solo semplice che deve solo riferirsi alla tradizione ma qualcosa con cui ti puoi sentire contemporaneo, alla moda, ma che duri a lungo nel tempo. E’ così che nasce Between tra «CLASSICO» e «MODA».

Il signor Kamoshita, designer di Camoshita United Arrows ha disegnato con il team di Vitale Barberis Canonico 4 tessuti esclusivi per la prossima stagione Autunno/Inverno 2019/2020. E’ un progetto che è durato 3 anni di lavoro e che ha visto lavorare a stretto contatto Kamoshita con i disegnatori del Lanificio coordinati da Francesco Barberis Canonico, direttore creativo. I tessuti realizzati in esclusiva mondiale per la linea Camoshita hanno un tocco, un colore e un finissaggio diverso che rendono i 12 capi realizzati dallo stilista giapponese qualcosa di innovativo e unico.

La linea Between in esposizione presso lo spazio Vitale Barberis Canonico in via Solferino 23 sarà accompagnata dagli accessori (sciarpe, guanti, foulard, pochette) del noto brand inglese Anderson&Sheppard per un total look che vuole ricreare l’atmosfera della campagna

inglese e dare vita alla nuova era del Gentleman interpretato in un modo più contemporaneo e rilassato. Gli ingredienti perfetti della collezione: il gusto del disegnatore giapponese, gli accessori e il mood inglese e il flair e i tessuti italiani per creare un anello di congiunzione tra il moderno e il classico, la moda e l’artigianalità. Questa è Between.