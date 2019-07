THINDOWN® presenta THINDOWN® Recycled, realizzato con piuma 100% riciclata

THINDOWN®, il primo e unico tessuto di piuma al mondo 100% Made in Italy, brevettato in tutto il mondo da NIPI (Natural Insulation Products Inc.) e interamente prodotto in Italia nello stabilimento di Chieti in Abruzzo, conferma la presenza a Milano Unica, il Salone italiano del tessile in programma a Milano dal 9 all’11 luglio (Padiglione 16 | Stand E34).

Il palcoscenico di Milano Unica è per THINDOWN® l’occasione per anticipare THINDOWN® Recycled, la nuova versione del tessuto realizzato con piuma e tessuto di contenimento 100% riciclati. Il nuovo progetto THINDOWN® verrà presentato nella sua completezza a livello internazionale a Parigi in occasione di Première Vision, 17-19 settembre 2019.

THINDOWN® Recycled, conferma la forte attenzione di NIPI (Natural Insulation Products Inc.) verso l’utilizzo di prodotti naturali e verso lo sviluppo sostenibile, sottolineando gli elementi che contraddistinguono il brand: innovazione, passione e costante ricerca. Il progetto si inserisce in uno dei temi principali di quest’edizione di Milano Unica, la sostenibilità. THINDOWN® Recycled è, infatti, presente anche nell’Area Sostenibilità del Salone, dedicata ai tessuti e accessori prodotti secondo criteri di sostenibilità.

A Milano Unica, THINDOWN® è inoltre presente con Fratelli Tallia di Delfino, l’azienda storica fondata nel 1903, parte del gruppo Marzotto, specializzata nella produzione di tessuti pregiati per capi di abbigliamento maschile di altissima qualità, presso il loro stand (Padiglione 20 | Stand A9) con la capsule «Atmosphere».

Nata dalla fusione tra l’innovazione e la tecnologia che contraddistinguono THINDOWN® e la tradizione e il pregio dei migliori tessuti lanieri dell’expertise biellese di Fratelli Tallia di Delfino, la capsule «Atmosphere» è realizzata abbinando THINDOWN® Goose 30 grammi, alto di gamma, a fibre nobili quali la lana e il cachemire. La capsule «Atmosphere» sarà disponibile per la stagione Fall Winter 2020/21 e nel servizio esclusivo Gentleman’s Wardrobe di Fratelli Tallia di Delfino, dedicata al servizio made to measure e bespoke.