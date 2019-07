Guabello e CAMO insieme per il progetto «Royal Flannel Motion»

Da oltre 200 anni, Guabello, marchio storico di tessuti in lana Made in Italy, percorre una strada fatta di qualità, stile e sostenibilità che ha dato vita a collezioni in grado di unire eleganza, saper fare italiano e innovazione.

In occasione della nuova proposta Fall-Winter 2020-2021, dal prestigioso palcoscenico di Milano Unica, Guabello scrive una nuova e bellissima pagina del suo racconto che vede protagonista un importante ambasciatore del suo heritage e della sua arte: il tessuto Royal Flannel Motion.

Tra i tessuti lavorati da Guabello, la flanella è da sempre sinonimo di eleganza e vestibilità e Royal Flannel ben rappresenta il prodotto iconico di Guabello, essendo altamente performante e adatta ad un abbigliamento sia formale sia upper casual. L’incontro tra heritage e innovazione ha portato alla realizzazione della Royal Flannel in chiave Motion. Il nuovo tessuto, nato dalla volontà di reinterpretare la propria tradizione in chiave contemporanea, presenta un originale concetto di elasticità naturale, espressione del più alto livello di tecnologia e innovazione. Il finissaggio unico, eco-friendly, rende questo tessuto, realizzato con l’uso esclusivo di fibre naturali, un punto di riferimento nel mondo dei tessuti comfort. Royal Flannel Motion è la perfetta risposta di Guabello al tema della sostenibilità che il marchio certifica per tutta la sua filiera e che grazie alla tracciabilità dei suoi tessuti garantisce al cliente finale la massima trasparenza.

Durante Milano Unica, Royal Flannel Motion sarà protagonista della nuova ed importante collaborazione di Guabello con Stefano Ughetti, designer del brand biellese Camo. L’unione tra lo stile più formale del brand biellese e quello più casual di Camo, ha dato vita per l’occasione a tre outfit, rappresentativi dei tre valori del gruppo: il completo Elegance, portatore dei concetti di heritage ed eleganza intramontabile; Smart, emblema della continua ricerca di innovazione e sostenibilità; Dynamic, espressione di un’alta componente di performance, ottenuta grazie a un’elasticità naturale senza precedenti. Tre mood che ben delineano l’uomo Guabello: dinamico, sempre in movimento e che ama muoversi liberamente nell’ambiente circostante sia per lavoro che nel tempo libero. Performance ed eleganza diventano i pilastri di uno stile di vita sostenibile che non rinuncia all’eleganza e al comfort.

In quest’ottica, fondamentale per la realizzazione del progetto è stato il supporto fornito fin dall’inizio da Bianchi, azienda specializzata nella realizzazione di biciclette con oltre 130 anni di storia che, come Guabello, condivide valori quali una lunga storia tutta italiana e una scrupolosa attenzione alla ricerca e sostenibilità. Per mostrare le innovative performance dei tessuti, l’azienda di Treviglio ha selezionato, per Milano Unica, tre modelli di bicicletta, ad alto contenuto tecnologico, ispirati alla filosofia di ogni mood. Da questo proviene la scelta di inserire, tra i modelli selezionati, alcune biciclette elettriche che si sposano perfettamente con le esigenze dell’uomo Guabello e la visione futuristica di entrambe le aziende. Il salone del tessile sarà dunque il palcoscenico perfetto dove questi temi troveranno la loro massima espressione e dove innovazione e stile raggiungeranno il loro compimento in un progetto di ampio respiro che guarda al futuro.