A Biella l’evento «BiDigital» dedicato al mondo dell’innovazione

Più di 40 ore di formazione e oltre 50 relatori ed esperti per una giornata di formazione interamente dedicata ai temi dell’innovazione, del digitale e del futuro. È questo il programma di BiDigital, l’evento giunto alla sua seconda edizione, completamente gratuito e organizzato sabato 28 settembre a Biella negli spazi del Lanificio Maurizio Sella e di Sellalab.

Il programma

Il 28 settembre gli spazi di via Corradino Sella 10 saranno aperti dalle 9,30 alle 18,30 a startup, imprese, liberi professionisti, studenti, semplici curiosi del mondo del digitale per confrontarsi con esperti e professionisti del settore nell’ambito dell’innovazione, delle nuove tecnologie, della digital transformation e di tutte le sue potenziali applicazioni nella vita di tutti i giorni.

Gli argomenti che verranno affrontati durante la giornata sono numerosi e sono stati suddivisi in cinque macro aree tematiche: e-commerce e social media, marketing e comunicazione, innovazione e business, legge e web, e infine talent scouting e hr. Per ognuno di questi temi in cinque sale dedicate sono organizzati corsi e conferenze no-stop su argomenti più specifici tenuti da esperti e professionisti del settore. Più nel dettaglio si potrà scoprire, ad esempio, come aprire un’attività di e-commerce, quali sono le metodologie di business e innovazione per lo sviluppo della propria azienda, conoscere history case concreti come i fenomeni social «il Milanese imbruttito» e «il Tamarro di Torino». Ci sarà inoltre la possibilità di assistere a tavole rotonde durante le quali verranno affrontati argomenti legati allo sviluppo delle professioni del futuro e all’innovazione digitale in cui interverranno esperti del settore di aziende come LinkedIn, i responsabili attrazione talenti e sviluppo umano di The Adecco Group ed Elena Chiorino, assessore regionale all’istruzione, lavoro, formazione professionale e diritto allo studio universitario.

Uno spazio dedicato alle startup

Durante tutta la giornata di BiDigital sarà allestita anche un’area dedicata alle startup emergenti, dove è possibile ricevere consigli e potersi confrontare tra imprese consolidate e realtà nascenti al fine di generare nuove opportunità di collaborazione. White Label Community organizza durante l’evento 3 talk e workshop per discutere di design, sviluppo mobile e chatbot, con sessioni di «coding» in tempo reale. Il Fablab Biella darà vita invece a 3 workshop dedicati a ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 13 anni, durante i quali possono scoprire le potenzialità delle nuove tecnologie con un approccio coinvolgente e interattivo.

Pre-BiDigital

Venerdì 27 settembre si terrà il «Pre-BiDigital», durante il quale sarà possibile partecipare a esclusivi workshop di formazione professionale, dedicati ai temi del project management, della pubblicità sui social network, della gestione delle risorse umane e dell’utilizzo delle slide nelle presentazioni aziendali. Al pomeriggio invece si terrà un esclusivo evento legato ai temi dell’e-commerce in collaborazione con Bonprix, Mondoffice e Bottega Verde coadiuvate dalla Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

BiDigital è organizzato da Sellalab, Città di Biella e Agenda Digitale di Biella, Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, Gruppo Giovani Imprenditori di Cna Biella, Btrees, Cittadellarte – Fondazione Pistoletto.

L’incontro è gratuito e per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.bidigital.it, dove è possibile consultare il programma completo di tutte le iniziative organizzate durante la giornata e il profilo dei vari relatori.