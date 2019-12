Banca Sella aderisce alla campagna di crowdfunding promossa da Mission Bambini

Una campagna di crowdfunding per finanziare interventi di cardiochirurgia per i bambini dei Paesi più poveri del mondo. È questo l’obiettivo dell’iniziativa «Give the beat» promossa da Mission Bambini a cui Banca Sella ha aderito con le donazioni dei propri dipendenti. Fino a metà gennaio, infatti, tutti i dipendenti del Gruppo Sella potranno effettuare la loro donazione attraverso la piattaforma di crowdfunding «Rete del Dono». A fronte di queste donazioni, la Banca si impegna a donare a sua volta la stessa quota raggiunta.

La campagna «Give the beat» raccoglie fondi per finanziare interventi di cardiochirurgia di bambini affetti da malattie del cuore che verranno realizzati negli ospedali Niguarda e Buzzi di Milano. Parte della somma raccolta verrà impiegata anche per la formazione sul campo dei medici nei Paesi di origine, attraverso missioni dedicate.

Dal 2005 la campagna di Mission Bambini ha sostenuto le operazioni di oltre 2000 bambini e formato oltre 400 medici in 13 paesi diversi, dal Sud America ai paesi dell’Asia centrale e del sudest, passando per l’Africa e l’Europa orientale.