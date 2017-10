«Sì ad un'altra politica». Civati presenta a Biella "Possibile"

BIELLA - «Un'altra politica è possibile, così come un'altra sinistra, che abbia nel cuore e nella testa la prospettiva di governare». Questo in sintesi il messaggio di Pippo Civati, ieri in città per presentare il suo libro/manifesto, di fatto il programma del partito politico di cui è segretario dopo essere uscito dal Partito Democratico: Possibile. Tanti gli argomenti trattati dal leader politico, dalla fiscalità alla legalizzazione della cannabis, di fronte ad una quarantina di persone che hanno atteso Civati nella libreria Giovannacci.