Passa con il semaforo rosso: 163 euro di multa e via 6 punti dalla patente

BIELLA - Passa con il semaforo rosso. Ma a riprenderla c'è il personale di una pattuglia, e così la donna viene sanzionata con una contravvenzione di 163 euro. I fatti sono dei giorni scorsi, quando le telecamere a bordo di una pattuglia della polizia municipale di Biella/Gaglianico (c'è una convenzione/collaborazione tra i due Comuni e quindi i due corpi) hanno immortalato quanto avvenuto.

CONTROLLO - La donna al volante di una Cinquecento bianca stava viaggiando in via Repubblica, quando ha tagliato la strada alla pattuglia di agenti della municipale che si trovava in via Marconi. Gli uomini in divisa l'hanno quindi raggiunta e contestato l'infrazione commessa. Alla donna sono stati anche tolti 6 punti della patente; in caso di recidiva, ossia della stessa violazione nell’arto di due anni, si applica anche la sospensione della patente da uno a tre mesi.