«Biellese fuori dalla crisi con l'innovazione»

BIELLA - «L'innovazione è fondamentale non solo per il futuro, ma anche per il presente. Chi non si rinnova rischia di lamentarsi, ma di non reggere la concorrenza». E' un po' questa la sintesi del pensiero di Luca Murta, tra i promotori di un evento ad ottobre. L'appuntamento è programmato per ottobre, negli spazi di SellaLab. Saranno presenti tra gli altri: Pietro Sella, Michelangelo Pistoletto, Luisa Bocchietto, Ercole Botto Poala e Paolo Vizzari. Tema, ovviamente, l'innovarazione.

DI CHE SI TRATTA? TED è una organizzazione no profit che ha come obiettivo "Diffondere Idee di Valore». Cominciata come una conferenza di 4 giorni in California (USA) 25 anni fa, TED è cresciuta per sostenere le idee che cambiano il mondo con diverse iniziative. La conferenza annuale di TED invita i migliori pensatori e creatori del mondo a parlare per 18 minuti. Il loro discorso è poi reso disponibile, gratuitamente, su TED.com.