«Aiutateci a salvare le nostre splendide montagne»

BIELLA - «Venite ad aiutarci per salvare le nostre splendide montagne». Lo dicono Andrea Cavallo e Corrado Martiner, esperti di montagna, scrittori e grandi conoscitori delle nostre valli. Cavallo e Martiner fanno un appello pubblico, sia a soggetti privati sia a soggetti pubblici. Ai due esperti servono infatti sia braccia sia attrezzatura, per una serie di lavori che comunque si impegnano a fare anche da soli (o con pochi amici). L'obiettivo è quello di ripulire e tracciare tutta una serie di sentieri, in modo da renderli davvero fruibini e da rappresentare anche una possibile occasione di turismo per i rifugi e quindi per il territorio.

AL LAVORO - Tutto il lavoro sarà su base volontaria. Cavallo e Martiner cercano persone che abbiamo la loro stessa passisione, in modo da organizzare sistematicamente interventi di manutenzione e di pulizia dei sentieri del Biellese. «Dobbiamo darci una mossa, lavorando tutti insieme» dicono i due.