Da ottico di provincia a colosso mondiale delle vendite online: la favola di Vercellino

BIELLA - Da ottico di provincia a colosso del mercato online di occhiali, ma non solo. Oltre a binocoli e cannocchiali, la Star s.r.l. e le altre società amministrate da Massimiliano Vercellino vendono cravatte, foulard e articoli vari: una storia esemplare di come un piccolo negozio di famiglia possa diventare un colosso, con lo sguardo al mondo e le radici sotto il Mucrone. Vercellino infatti anche se vende i suoi prodotti in Australia e negli Stati Uniti, con numeri da capogiro, dà lavoro ad una cinquantina di persone, in via Nazario Sauro 11/B. E ha altri negozi nel territorio, tra via Italia e centri commerciali. Insomma un imprenditore di successo, che non ha dimenticato le sue origini. Averne...

VIA ITALIA - «Da quando abbiamo aperto in via Italia, ho potuto constatare quanti commercianti siano pronti a collaborare e a fare cose insieme - spiega Vercellino -. Abbiamo già intrapreso delle iniziative, mettendo insieme ognuno il proprio pacchetto clienti. Direi con ottimi risultati. Il futuro è questo: iniziative comuni. Commercianti e attività devono unirsi e non dividersi come nel passato».