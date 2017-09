«Burocrazia contro gli artigiani che lavorano. Noi diciamo basta»

BIELLA - «Siamo dalla parte del lavoro e degli artigiani che lavorano. A Biella esiste una situazione incredibile, per la quale la burocrazia rappresenta l'ennesimo ostacolo per gli artigiani del territorio» lo ha spiegato questa mattina Andrea Delmastro, consigliere comunale in città per Fratelli d'Italia, in una conferenza stampa nella sede del partito.