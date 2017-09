Lanieri, una storia tessile e web che cresce nel mondo

BIELLA - Lanieri.com è il primo e-commerce italiano dedicato all’eleganza maschile, capace di coniugare tecnologia e tradizione.

Online è possibile scegliere tra i più pregiati tessuti italiani e creare in pochi click il proprio capo su misura, interamente confezionato in Italia da mani italiane e consegnato gratuitamente a casa. Lanieri nasce da un grande sogno: trasformare il piacere dell’eleganza italiana in un gesto quotidiano alla portata di tutti. Abbiamo immaginato un nuovo modo di vestire su misura, che fosse facile e che permettesse a chiunque di poter creare un capo autentico e dal gusto sartoriale. Un modo innovativo pensato per trasmettere e promuovere i valori della nostra tradizione, reinterpretati dagli artigiani di oggi.



I NUMERI - Questo sogno è diventato negli anni una realtà sempre più grande. Lanieri ha tagliato più di 8000 metri di pregiati tessuti italiani, cucito oltre 19 mila bottoni, utilizzato 72 milioni di centimetri di filo, configurato oltre 10 milioni di personalizzazioni online e volato su oltre 35 Paesi nel mondo per portare il Made in Italy su misura nella vita di tutti i gentleman.

FUTURO - «Ora l'obiettivo è di proseguire nell'internazionalizzazione, guardando soprattutto al mercato americano» dice in sintesi Simone Maggi, amministratore delegato dell'azienda.