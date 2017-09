Arriva Verbania. «Match difficile, loro tra i più forti del torneo»

BIELLA - La Biellese in 3 gare ha totalizzato 6 punti (due successi e una sconfitta a Pavarolo) con 6 gol realizzati e 2 subiti (Edoardo Artiglia capocannoniere bianconero con 3 reti, tutte realizzate contro il Lucento). Il Verbania prossimo avversario al Lamarmora/Pozzo nei primi 3 incontri invece ha totalizzato 7 punti con due vittorie per 1-0 e un pareggio nell'ultimo turno contro lo Stresa acciuffato al 92' su calcio di rigore. 3 reti realizzate e una sola subita per loro in questo avvio di stagione. Fischio d'inizio ore 15.

IL MISTER - Andrea Roano, mister della Biellese, così vede il match: «Sarà una gara difficile. Giochiamo contro una delle squadre più attrezzate del campionato, retrocessa dalla serie D l'anno scorso e che vuole tornarci il prima possibile. Nel mecato estivo è la squadra che forse ha investito maggiormente, mantenendo comunque l'ossatura della scorasa stagione. I risultati parlano di una squadra che ha raggiunto l'obiettivo con il minimo sforzo, pochi gol ma tanti punti e questo è sicuramente un valore aggiunto per loro. Noi in questi giorni abbiamo cercato di prepare la partita al meglio, sia tatticamnete che fisicamente. Affonteremo questa gara senza pressioni di alcun genere ma, con la voglia di fare bene».