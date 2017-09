Niente crisi per Gli Orsi, oltre 6 milioni di visitatori nel 2016

BIELLA - Numeri da capogiro anche per il 2016 per il Centro commerciale Gli Orsi. Questa mattina Stefano Pessina (responsabile) e Josè Maria Robles della Sonae Siessa (società proprietaria dell'immensa struttura) hanno presentato il report annuale, che parlano chiaro: 6,2 milioni di visitatori nel corso del 2016, con 103 su 105 negozi attualmente aperti. E ancora: oltre 75 i milioni di euro come valore complessivo di vendite, dato in crescita dello 0,5%. Insomma, il centro commerciale alle porte di Biella, dalla relazione degli esperti in comunicazione e marketing della società portoghese/inglese, va a gonfie vele, anche a dispetto di una crisi economica che non ha certo risparmiato il territorio sotto il Mucrone.

DIRETTORE - «Da sempre il nostro lavoro è in sinergia con il territorio e le sue associazione, siano esse sportive o di volontariato - ha detto Pessina -. Il rapporto con il territorio per noi è fondamentale. Vogliamo creare sempre uno spazio di aggregazione e di socializzazione, oltre che di acquisto». Parole riprese anche dal numero uno per l'Italia di Sonae Sierra. Da evidenziare che i frequentatori del centro sono al 90% biellesi, con il restante 10% provenienti in gran parte da Vercellese, Canavese e Valle d'Aosta.