«Via Italia? Web e innovazione contro la crisi»

BIELLA - Da dipendente ad imprenditore. Da titolare di un negozio, in città, all'apertura di altri punti vendita a Vercelli e a Novara. E' una storia commerciale avvincente quella di Andrea Ottaviano, titolare di una profumeria in via San Filippo. «Lavoriamo sul web ed i centri commerciali non fanno paura, se si ha una mentalità aperta, pronta a cogliere le occasioni di cambiamento e di innovazione» sono le sue parole, in sintesi. «Voglio continuare a credere nel progetto 015 e sono favorevole, allo spostamento del mercato degli ambulanti in centro città - aggiunge -. Meno passaggi, comunque, vuol dire avere più tempo da dedicare ai clienti».