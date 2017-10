Formazione digitale, un sabato di incontri in SellaLab

BIELLA - Comunicazione. Strategia e tecnologia. Questi i temi della giornata di formazione digitale organizzata negli spazi di SellaLab, in via Corradino Sella numero 10, sabato 14 ottobre. Una trentina i relatori, professionisti che fanno parte del network SellaLab, piattaforma di corporate innovation nata dal Gruppo Banca Sella. L'apertura dei lavori è prevista per le ore 9,30 mentre il sipario calerà intorno alle 19, con un aperitivo offerto a tutti. Per maggiori informazioni cliccate e consultate la seguente pagina: http://sellalab.com/openday/. Per riservare il proprio biglietto dell'evento: http://sellalab.com/openday/.

COMUNICAZIONE - Si parlerà di storytelling, neuromarketing, fundraising, social media advertising e tanto altro ancora.

STRATEGIA - Si affronteranno temi quali design thinking, google advertising for business, trasformazione digitale per manager ed ecommerce.

TECNOLOGIA - Una sala interamente dedicata ad argomenti tecnici dallo sviluppo APP e siti internet, stampa 3d e fino a tematiche di gran voga come blockchain & cryptocurrency e intelligenza artificiale.