«Ecco come il commercio su Internet ha salvato la mia azienda»

BIELLA - Il web come nuova frontiera commerciale. La storia di Stefano Rossetti, come per altri commercianti del territorio, spiega infatti come Internet abbia consentito ad una serie di artigiani di farsi conoscere e apprezzare oltre i piccoli confini del Biellese. «Prima il nostro bacino di clienti era limitato alla città - spiega l'artigiano, il cui negozio si trova in via Torino, da quasi mezzo secolo, gestito ora insieme al fratello -. Da qualche anno invece vendiamo i nostri prodotti in tutta Italia e in alcuni casi pure Europa. Senza Internet sarebbe stato impensabile. Internet ed il commercio online salvato dalla crisi? Certo ci ha consentito di superare un problema non indifferente per tante aziende, grandi e piccole».