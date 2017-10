Rosazza capitale della montagna con il Boulder Event

ROSAZZA - Appuntamento in paese per il prossimo 12 novembre a tutti gli appassionati di montagna. Nel cuore della Valle Cervo, infatti, verrà organizzato il Boulder Event, vero e proprio festival della montagna. A promuovere l'evento il sindaco, Francesca Delmastro che spiega: «Non è una gara, ma un ritrovo e soprattutto un'occasione per tutto il territorio. Parteciperanno gli appassionati di questa disciplina sportiva, ma non solo. Perché l'evento prevede momenti di discussione e di confronto tra amanti e appassionati di montagna». La manifestazione prevede l'esibizione dalle parti di Desate, probabilmente con un centinaio di appassionati, del Biellese ma non solo». E ancora: «Devo un grazie a tutti, soprattutto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella».