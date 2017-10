Vi presentiamo il nuovo numero di Drop

BIELLA - E' in distribuzione in questi giorni il nuovo numero di Drop, periodico sportivo realizzato dalla redazione del Diario di Biella. Si tratta nel numero cinque della rivista, realizzata in collaborazione con il Biella Rugby. E da quest'anno il giornale si arricchisce della collaborazione della Pietro Micca, con servizi dedicati alla storica polisportiva che realizzava la Montanina. Il giornale è in distribuzione gratuita nei migliori bar ed esercizi commerciali della città e della Provincia.