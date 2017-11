«Ecco cos'è il lascito solidale»

BIELLA - Un importante convegno sul tema de "Il lascito solidale" si terrà sabato 11 novembre, in città. L'appuntamento è dalle 8,30 alle 12,30 negli spazi della sala convegni della Biverbanca, in via Carso 20. L'ingresso è fino all'esaurimento dei posti disponibili. Organizza l'incontro l'associazione Amici dell'ospedale di Biella. Tra gli ospiti/relatori: Stefano Malfatti, esperto di lasciti testamentari, Pierlevino Rajani presidente dell'Ordine dei notai di Biella. Inoltre è prevista la presenza del sindaco di Biella Marco Cavicchioli e del vescovo Gabriele Mana.