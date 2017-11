«Cavicchioli senza sogni. Noi oggi a congresso e nel 2019 a Palazzo Oropa»

BIELLA - «Non si può governare e amministrare come se lo si facesse in un condominio. Marco Cavicchioli ha dichiarato di non avere sogni per la città. Noi abbiamo ascoltato in questo congresso provinciale tutte le forze produttive del territorio per preparare un programma di governo quando saremo a Palazzo Oropa». Parola di Davide Zappalà, presidente di Fratelli d'Italia, a Biella, a conclusione del congresso di domenica scorsa, svoltosi dall'Agorà Hotel. Zappalà ha aggiunto: «Oggi un sindaco deve diventare un imprenditore della città, veicolare all'esterno messaggi positivi per rendere attrattivo il nostro territorio. Solo così si può sconfiggere la crisi economica che ha colpito tutti».