Mamma a 16 anni: «Sono felice. E capirò meglio il mio Diego»

BIELLA - «Sono felice. Quando avrò trent'anni, capirò meglio mio figlio Diego. Che per ora mi lascia dormire e studiare abbastanza...». Queste le parole di Matilde Sala, la studentessa del Bona che, domenica, è stata premiata da Fratelli d'Italia durante il congresso provinciale per il coraggio della sua scelta. «Sono stata libera e sicura, fin dall'inizio - spiega -. Mi è stato detto che potevo dare mio figlio in affido, ma non ci ho mai pensato. Vivo con mia mamma. Ogni tanto esco con le amiche, perché mi sento una ragazza come tutte le altre. Solo un po' più responsabile».