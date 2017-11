Nazionale italiana a Biella. «Ci divertiamo e sogniamo l'azzurro»

BIELLA - La sfida della nazionale italiana femminile contro la Francia sta creando grande entusiasmo, in città. E soprattutto per le giovani promesse del Biella Rugby, la gara di domenica allo stadio La Marmora è un'occasione unica. Fabiola Tosetti e Marta Pellanda raccontano quindi cosa rappresenta l'Azzurro, per loro che da anni giocano a rugby con i colori gialloverdi. «Dire un traguardo forse è troppo, diciamo però di sicuro un sogno... Uno stimolo a migliorare sempre» dice Fabiola Tosetti, capitana dell'Under 16. «Una grande emozione» racconta invece Marta Pellanda, capitana delle Seniores.