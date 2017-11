Tommaso Pellanda si racconta: «Io, capitano silenzioso e un po' per caso»

BIELLA - Un capitano silenzioso, che dà e chiede rispetto. E' così Tommaso Pellanda, da quest'anno con la fascia di capitano per il Biella Rugby, primo in classifica nel campionato di Serie B. «Non mi aspettavo questa responsabilità - racconta, in sintesi, nell'intervista -. Mi è stato chiesto e io ovviamente non mi sono tirando indietro, vivendo questo ruolo con grande onore». E sulla stagione in corso: «Siamo partiti bene, perdendo solo in Sardegna, ma riuscendo subito a riscattarci contro Novara. La promozione? Sognare non costa nulla, ma la strada è molto lunga».