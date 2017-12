«Amo la pesistica. Voglio farlo tutta la vita»

PONDERANO - «Ho iniziato quasi per gioco. Ma adesso sono innamorata del sollevamento pesi. E voglio fare questo per tutta la vita». Parola di Clarissa Barbera, 13 anni, studentessa, dopo la sua prima gara a livello regionale di sollevamento pesi. «Ero molto emozionata - spiega -. Ma sono contenta, non solo del primo posto ma anche di come mi sono comportata durante la gara». La giovane atleta si allena alla Fitness Club, che vanta una lunga tradizione nel sollevamento pesi sotto la guida del proprietario Mauro Garolla. Ad allenare la giovane, Michael Di Giusto, atleta di primo piano a livello nazionale: agli ultimi campionati italiani Seniores di sollevamento pesi, infatti, categoria 62 chili, l'anno scorso, arrivò al secondo posto. «Ha buona tecnica e molta determinazione - spiega Di Giusto -. Si allena da pochi mesi, ma la grinta è quella giusta».

STUDIO - «Frequento le scuole medie - dice la giovanissima -. E mi alleno in palestra regolarmente. Conciliare le due cose non è difficile. Basta organizzarsi e avere passione».