Cestovia, vicina l'apertura dell'impianto

BIELLA - Il sogno della Fondazione Funivia di collaudare il nuovo impianto della cestovia "Oropasport – Monte Camino", per la stagione invernale in arrivo, sta per realizzarsi. Si è svolta nella mattinata di domenica infatti, la prima delle due prove di collaudo. L’operazione prevedeva la simulazione di un salvataggio, a cui hanno partecipato i volontari del Soccorso Alpino. Claudio Negro, presidente della sezione di Biella, ha spiegato meglio la situazione: «Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto. Siamo riusciti a terminare l’evacuazione nei tempi previsti. Le condizioni atmosferiche, a causa del forte vento, non hanno aiutato, ma questo, in realtà, ha reso più realistica la simulazione e ha potuto dimostrare la grande professionalità di questo gruppo. Si aggiunge all’entusiasmo anche l’orgoglio per aver contributo a compiere il penultimo passo verso l’esito positivo del progetto restauriAmolacestovia». L’ultima prova, prevede un ultimo collaudo tecnico, previsto per la giornata di lunedì 18, per un ultimo passo che porterà, dopo oltre un anno, alla riapertura al pubblico della Cestovia.