«Il nuovo ospedale funziona e bene... Ma è fuori Biella»

BIELLA - Era il 24 dicembre del 2014. Ed iniziava il trasloco dalla struttura di via Caraccio a quella di Ponderano dell'ospedale biellese. Un evento epocale, per la città e per il territorio. Non solo per una questione sanitaria, ma anche sociale e culturale. Oltre che commerciale. Il trasferimento del servizio dal cuore della città, alla sua periferia, di fatto nel comune di Ponderano, infatti, ha rappresentato un colpo vitale per il commercio cittadino. Di contro, la nuova struttura rappresenta un'eccellenza sanitaria con importanti ricadute per tutto il Biellese. A distanza di tre anni siamo andati a chiedere ai cittadino cosa ne pensano del trasferimento e dei servizi del nuovo nosocomio biellese.