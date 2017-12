Ecco l'esercito di volontari dell'ospedale

BIELLA - Centinaia di persone, per centinaia di ore. E' enorme il lavoro dei volontari che operano all'interno del nuovo ospedale biellese, a Ponderano. Uomini e donne che dedicano parte del proprio tempo per aiutare il prossimo. Accoglienza, informazioni, aiuto, assistenza e tanto altro. Questo fanno i tanti biellesi che, nelle molteplici associazioni di volontariato presenti nel territorio, hanno decido si donare parte del proprio tempo all'aiuto del prossimo. L'enorme lavoro è stato riconosciuto e debitamente valorizzato, nelle scorse settimane, in un convegno pubblico in ospedale alla presenza del direttore generale dell'Azienda sanitaria locale, Gianni Bonelli.