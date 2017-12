«Sconfitti ma continueremo a lottare per restare in alto»

BIELLA - La sconfitta contro la capolista Monferrato non ha piegato il morale del Biella Rugby. A sentire Corrado Musso infatti l'insuccesso non modifica l'entusiasmo del gruppo, forte dell'arrivo di due nuovi coach. Anzi. E le feste natalizie servono proprio a rimettere ordine nel gruppo, che naviga ai vertici del campionato di Serie B maschile con un occhio alla possibilità di un salto di categoria. «Saremo pronti per la prossima sfida, nella terza settimana di gennaio, a Milano. La sconfitta non ci voleva. Ma l'abbiamo analizzata e studiata. In casa andiamo meglio? E' vero. Ma non so bene perché. Anche se ovviamente giocare davanti alle persone che ci vogliono bene e che ci sostengono può fare la differenza» spiega Corrado Musso.