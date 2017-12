E' in distribuzione il nuovo numero di Drop

BIELLA - E' in distribuzione in questi giorni il nuovo numero di Drop, la rivista gratuita realizzata dalla redazione del Diario di Biella in collaborazione con il Biella Rugby e con la Pietro Micca. All'interno del nostro periodico, interviste, servizi e notizie relative alla società di Serie B maschile di rugby e della "Pero». Il giornale lo trovate nei migliori bar, ristoranti ed attività della città e del territorio.