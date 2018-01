«Venite in via Nazario Sauro per mangiare il cibo più sano del mondo»

BIELLA - «Abbiamo aperto da qualche tempo e, con grande sorpresa, tutto sta andando bene. Al punto che vogliamo aprire anche a Milano, creando una serie di punti vendita con la filosofia del The Wise Baboon». Parola di Isotta Leone che, insieme a Fiorenza Castagnetti e Matteo Tedesco ha aperto in via Nazario Sauro 6 un punto vendita di prodotti «etici, sani e sostenibili» spiga la giovane imprenditrice.