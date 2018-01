Carrea: «La squadra può camminare a testa alta»

BIELLA - «Giocare a Biella è un privilegio. La squadra? Ha qualche problema ad attaccare il ferro. Ma sono soddisfatto di quanto fatto».Coach Michele Carrea oggi in sala stampa ha commentato molto positivamente l'andamento della squadra fino a questo punto della stagione, nonostante la pesante sconfitta di Casale e il ko a Treviglio. Ha difeso il gruppo, sostenendo: «Possiamo camminare a testa alta e con il petto in fuori, per l'impegno profuso in palestra ed in campo». E domenica arriva Cagliari, nella prima gara del ritorno. Appuntamento al Forum (ore 18).