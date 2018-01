Condivisione documenti aziendali online, da Biella un progetto rivoluzionario

BIELLA - Il progetto all’avanguardia che cambierà le sorti della condivisione di file aziendali è di una startup innovativa di Milano che ha lanciato Kamzan. Kamzan è il sistema di sincronizzazione e condivisione file aziendale adeguato al nuovo Regolamento Generale europeo in materia di Protezione Dati – GDPR - che entrerà in vigore dal 25 maggio 2018 a cui tutte le aziende che archiviano, trattano e processano dati devono attenersi per salvaguardare la sicurezza informatica e la privacy dei dati sensibili dei loro clienti. In particolare, con la nuova normativa, le organizzazioni e le aziende dovranno adempiere ad una serie di obblighi derivanti dall’introduzione di nuovi diritti spettanti a tutti gli utenti europei che si traduce anche nel selezionare tutti i servizi in cloud a utilizzare scegliendo quelli conformi al regolamento.

SICUREZZA - Le aziende che scelgono Kamzan sceglieranno la trasparenza e la sicurezza per i loro dati. Tra le caratteristiche peculiari, che i competitor non hanno, c’è la collocazione fisica dei dati dei clienti unicamente in server in Italia e da contratto si specifica che gli stessi restano di proprietà esclusiva del cliente, garantendo che non verranno ceduti o venduti a terzi a scopi di profilazione, promozionali o di marketing. Ma Kamzan non significa solo sicurezza. Un ulteriore vantaggio è la possibilità di poter promuovere la propria azienda ed il proprio brand attraverso un sistema di sincronizzazione e di condivisione file. Con le tante impostazioni grafiche a disposizione si riesce infatti a creare un sistema che rispecchia l’immagine aziendale: inserisci, logo, colori, immagini e video rendendo Kamzan tuo. Allo stesso modo, con funzionalità create ad hoc per la promozione del brand dell’azienda che lo utilizza, si possono creare dei veri e propri messaggi interattivi che i clienti, fornitori, lead e partner riceveranno quando si condividono ed inviano i documenti. Questo configura Kamzan come uno strumento non convenzionale di comunicazione d’impresa da affidare non solo al reparto IT ma anche al Marketing di un’azienda.

