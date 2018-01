«Lotteremo fino alla fine per vincere... Io? Ho fatto una cavolata»

BIELLA - Jacopo Bertone racconta il ritorno in campo del Biella Rugby, domenica, con un successo, e soprattutto il clima in squadra in vista della sfida con la capolista. I gialloverdi infatti affronteranno in via Salvo D'Acquisto l'Alghero, che occupa il primo posto in serie B. Un match dal quale dipendono, forse, molte delle chance di vincer il campionato. Bertone però non potrà essere in campo, come spiega: «Domenica contro Milano, negli ultimi dieci minuti, ho fatto una cavolata...».