1954/2018 di Festa della Neve

BIELLA - Iscrizioni aperte e obiettivo mille iscritti per la 65° edizione della Festa della Neve, organizzata dalla società Pietro Micca del presidente Ercole Passera. L'appuntamento è per i prossimi 8 e 22 febbraio, a Bardonecchia. L'evento è riservato agli studenti delle scuole medie e superiori del Biellese. Tradizionalmente circa un migliaio di giovani e giovanissimi partecipano all'appuntamento. Parallelamente a queste giornate di sport e di montagna, ci saranno altri eventi: una mostra ed una serata di racconti e di testimonianze, programmate per il 26 gennaio al Museo del Territorio. Le iscrizioni si chiuderanno il prossimo 24 gennaio.