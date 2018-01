«Il Biellese è ancora un territorio che sa dare lavoro»

BIELLA - «It’s my life, Orientamento Universitario», uno degli eventi simbolo dell’associazione BI Young, quest’anno giunge alla sua quinta edizione ed amplia il proprio format grazie all’incontro con Officine Lavoro, un gruppo di manager appartenenti ad aziende locali private e pubbliche. L’evento, che si terrà il 26 e 27 gennaio 2018 a Biella presso Sellalab in via Corradino Sella, 10 è rivolto sia ai giovani studenti all’ultimo anno delle scuole superiori alle prese con la scelta dell’Università, sia ai giovani e me no giovani che vogliano acquisire strumenti utili alla ricerca di un lavoro, con uno sguardo diretto alle realtà imprenditoriali del territorio.

PROGRAMMA - Il primo confronto fra le differenti realtà e generazioni riunite avverrà nella giornata di apertura dell’evento: venerdì 26 gennaio alle ore 17 con una testimonianza d’eccezione: Pietro Sella, amministratore delegato del Gruppo Banca Sella che quest’anno ospiterà l’evento negli spazi dell’antico lanificio oggi centro d’innovazione d’impresa. Sella interverrà con uno speech motivazionale sul tema: I giovani e la volontà di credere nei propri sogni e far emergere le proprie passioni. Seguirà fino alle 20,30 uno speciale workshop di orientamento «fuori dagli schemi» con Enzo Memoli il cui titolo è già tutto un programma: Incautamente Ottimista - Piacevolmente Confuso che affronterà con ironia, concretezza e rigore metodologico aspetti salienti e approcci utili per un efficace ingresso nel mercato del lavoro. I lavori proseguiranno il sabato con un ricco calendario: da un lato la presenza di più di trenta atenei universitari provenienti da tutta Italia, dall’altro un susseguirsi di momenti formativi e testimonianze sui temi del lavoro, per un totale di 30 relatori fra imprenditori, manager, esperti di Risorse Umane provenienti dalle principali aziende biellesi comprensive del settore pubblico. Contemporaneamente saranno attivi quattro Laboratori di Orientamento.