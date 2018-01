Alghero ko, le immagini di un successo straordinario

BIELLA - La più bella partita dall’inizio del campionato! Niente, alla vigilia del match tra Edilnol Biella Rugby e Amatori Alghero, faceva presagire una vittoria tanto netta quanto meritata sulla capolista (41-21). Un XV a sorpresa quello schierato da coach Douglas, con una terza linea di grande esperienza: Aldo Birchall, un estremo giovanissimo, ma già perfettamente in grado di risolvere situazioni difficili, Mattia Marcuccetti e sulla panchina un altro giovanissimo, Marco Zacchero oltre al nuovo acquisto Aldo Incarbone. A sorpresa anche l’atteggiamento: finalmente quello giusto, quello vincente, dal primo all’ottantesimo minuto, nonostante ‘dall’altra parte’ si trovassero giocatori del calibro di Steven Bortolussi, Sebastian Francesio, Benjamin De Jager. E per la capolista non c'è stato niente da fare.