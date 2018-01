«No alla violenza sulle donne... Coloriamo Piazza Duomo»

BIELLA - Obiettivo ricoprire Piazza Duomo di coperte, lavorate a maglia o con l'uncinetto. Sono al lavoro centinaia di donne, che si sono date come scadenza il prossimo 10 marzo. Il tutto sotto la supervisione e la collaborazione di Christian Clarizio, presidente della Pro loco. Le donne stanno lavorando in via Italia 27, in uno spazio messo a disposizione dell'associazione "015». L'iniziativa si chiama "Viva Vittoria", che punta a creare una vera e propria opera d'arte condivisa. I soldi ricavati dalla vendita dei numerosi lavori ("quadrotti") saranno devoluti in beneficenza a tre associazioni locali impegnate contro la violenza sulle donne.