«Festa che aggrega ed imperdibile»

BARDONECCHIA - Successo come da previsione per la 65° edizione della Festa della Neve, organizzata dalla Pietro Micca. Diverse centinaia di studenti del Biellese hanno partecipato all'evento, giovedì 8 febbraio. Studenti che hanno sciato, ciaspolato e partecipato alle diverse attività organizzate dalla "Pero" nell'occasione. La Festa della Neve è una vera e propria tradizione, perché dal 1954 è stata ininterrottamente organizzata in favore dei giovani e degli studenti. Anche quest'anno, un successo di partecipazione e organizzativo.