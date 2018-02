«Grande successo. Ora pronti ad inventarci qualcosa d'altro di nuovo»

BARDONECCHIA - Grande soddisfazione in casa Pietro Micca per la 65° Festa della Neve, organizzata in paese lo scorso 8 febbraio. A parlare in toni entusiasti è Orietta Gazzetto, tra le principali organizzatrici dell'evento. Tutto è filato liscio, infatti, tra sci, ciaspole e giochi. Appuntamento per l'anno prossimo, quindi, per centinaia di studenti delle scuole del Biellese. «Ci inventeremo sicuramente qualcosa d'altro di nuovo...» scherza Orietta Gazzetto.