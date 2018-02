«Commercio? Specializzarsi per sopravvivere»

CANDELO - Specializzarsi. E' questa la parola magica per Nadia Galvan, titolare insieme al marito del supermercato Conad del paese. «Vale un po' per tutti - spiega -. Sia per il piccolo negozio sia per la realtà intermedia come la nostra, rispetto al grande centro commerciale. Ovviamente negli anni il panorama è cambiato e solo adeguandosi e rinnovandosi si può rimanere competitivi». Il supermercato è presente in paese dal 2000, ma dal 2006 si è ingrandito e spostato in via Iside Viana.