«Il centrodestra non ha ancora vinto. Sì a diritti e stato sociale»

BIELLA - Nerina Dirindin lunedì 19 febbraio era nel Biellese per la campagna elettorale di Liberi e Uguali, in vista delle consultazioni del prossimo 4 marzo. La ex senatrice ieri ha fatto tappa in Valsessera, dove ha spiegato il programma del partito, soprattutto in materia di sanità. La docente universitaria è candidata al Senato nel Collegio plurinominale Piemonte 2. Nerina Dirindin è professoressa associata d'economia pubblica e politica sanitaria presso l'Università degli Studi di Torino e già direttrice generale del Ministero della Sanità ed assessore alla Sanità della Regione Sardegna.