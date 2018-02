«Le tasse si possono davvero abbassare»

BIELLA - «Abbasseremo le tasse» ha detto, oggi, il leader di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, in visita in città per la campagna elettorale del prossimo 4 marzo. Crosetto ha visitato due aziende storiche della città e del territorio: la Birreria Menabrea e Botalla Formaggi, due eccellenze del Biellese. Insieme a Crosetto c'era il candidato locale di Fratelli d'Italia, Andrea Delmastro che s'è impegnato a portare a Roma il meglio dell'imprenditoria biellese nel settore manifatturiero.