«Non si può vincere sempre solo grazie a Ferguson...»

BIELLA - Coach Michele Carrea in difesa di Jazz Ferguson. L'allenatore dell'Eurotrend infatti salva ampiamente la stagione dell'americano e capitano dei rossoblù, in affanno in queste ultime settimane nel corso delle quali hanno perso sia in casa sia in trasferta. «Mica è l'unico americano della squadra...» ha detto nel corso della conferenza stampa di ieri, al Forum, in vista della sfida contro Agrigento. Come dire: Jazz Ferguson non può salvare tutti... Palla a due per la sfida contro i siciliani per le ore 18.