BIELLA - «Biella avrà il raduno nazionale degli alpini». Ci crede, e pure tanto, Marco Fulcheri, presidente degli alpini biellesi, rispetto alla possibilità che la città ed il territorio possano accogliere l'importante evento che, tradizionalmente, sposta migliaia di persone creando anche un valore turistico ed economico per le zone ospintanti. La città è in lizza per il prossimo 2022. Fulcheri fa il punto della situazione, tra difficoltà e oppurtunità rispetto all'iter previsto, spiegando: «Siamo la lavoro, tutti: alpini, aggregati e amici».